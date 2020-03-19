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Трамп утверждает, что мир платит большую цену из-за позднего информирования о коронавирусе

При этом американский лидер не привел в подтверждение своих слов никаких доказательств
Президент США Дональд Трамп Tasos Katopodis/Getty Images
Описание
Президент США Дональд Трамп
© Tasos Katopodis/Getty Images

ВАШИНГТОН, 19 марта. /ТАСС/. Мир платит высокую цену из-за несвоевременного информирования о коронавирусе со стороны Китая. Такое мнение выразил в четверг на пресс-конференции в Белом доме президент США Дональд Трамп.

"Было бы хорошо, если бы мы узнали о случаях несколько месяцев назад <...>, - отметил он. - Сейчас мир платит большую цену за то, что не был информирован". При этом американский лидер не привел в подтверждение своих слов никаких доказательств.

"Что касается отсутствия [новых случаев в Китае], то я надеюсь, что так и есть. Кто знает, но я верю в это", - сказал он.

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