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Эксперт заявила, что коронавирус может стать обычным сезонным заболеванием

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Елена Малинникова считает, что паники быть не должно, поскольку все постоянно встречаются с различными вирусами

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Инфекция, вызванная коронавирусом нового типа, может в дальнейшем стать обычным сезонным заболеванием, поэтому не стоит паниковать из-за его распространения, заявила главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Елена Малинникова в эфире программы "Док-ток" на Первом канале.

"Коронавирус займет свою нишу определенную, он сейчас ее занимает, и он ее займет, будет сезонной эта заболеваемость", - сказала она.

Малинникова отметила, что более 200 вирусов вызывают острую респираторную вирусную инфекцию. "На самом деле паники быть не должно, кто из нас не болел, у кого у нас с вами не была инфекция, любая острая респираторная вирусная инфекция, и мы постоянно встречаемся с этими вирусами", - добавила она.

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