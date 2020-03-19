В Тунисе умер первый пациент с коронавирусом

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Первый пациент, заразившийся коронавирусной инфекцией, умер в Тунисе. Как сообщила радиостанция "Мозаик ФМ", об этом в четверг заявила руководитель Национального информационного центра по новым болезням при Минздраве страны Ниссаф Бен Алайя.

Она отметила, что жертвой заболевания, вызванного коронавирусом нового вида, стала пожилая женщина. Она умерла в больнице в среду.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 140 странах. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 207 тысяч человек, более 8,6 тысячи умерли. Согласно последним данным, в Тунисе зафиксировано 39 случаев заражения коронавирусом.