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Фотоальбом к 70-летию Лаврова выходит в продажу в Москве

Основу альбома составили материалы ветерана фотохроники ТАСС, фотографа МИД России Эдуарда Песова
Описание
© ТАСС

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров 21 марта отметит 70-летний юбилей, а накануне в свет выходит фотоальбом, в котором собрана коллекция снимков министра в действии: на переговорах, пресс-конференциях, международных форумах, в неформальной обстановке.

"Лавров. Эмоции" - это не просто официальные архивные кадры, расположенные в строгом порядке, а своего рода новый взгляд на события мировой политики через призму эмоций человека, который вот уже 16 лет является лицом российской дипломатии. Это история о самом человеке - о его работе, значимых людях и тех вещах, которые вызывают радостную улыбку.

Основу альбома составили материалы ветерана фотохроники ТАСС, фотографа МИД РФ Эдуарда Песова. Всего же в издание включено более 100 фотографий из архивов российского дипведомства, ТАСС, а также ряда других отечественных и зарубежных СМИ.

О самом главном

В альбоме собраны снимки как с рабочих встреч министра с коллегами с их курьезами и официозом, так и фотографии знаменательных событий в истории двусторонних отношений. На одном из кадров Лавров и тогдашний госсекретарь США Хиллари Клинтон нажимают на красную кнопку перезагрузки, на другом министр и его коллега Джон Керри доверительно обсуждают что-то не в привычной формальной обстановке под прицелом камер, а на скамейке в отдаленном уголке парка. Еще один снимок по тематике российско-американского диалога - обмен рукопожатием с президентом США Дональдом Трампом.

По ряду фотографий можно отследить и то, какой тип отношений преобладает между странами в тот или иной период: теплые и душевные снимки с коллегами из КНР и Индии, Сирии, стран АСЕАН, колоритный и веселый прием в странах Латинской Америки - на Кубе и в Суринаме, напротив, сдержанные и строгие по настроению кадры с трехсторонней встречи с главами МИД Германии и Польши.

Ряд снимков посвящен деятельности Лаврова в ООН - из тех времен, когда он занимал должность постоянного представителя РФ (1994-2004), и последних лет, когда приезжал в Нью-Йорк для участия в мероприятиях по линии всемирной организации. На одних кадрах - заявления с трибуны, трансляции на широких экранах, на других - "закулисье", где министр вычитывает и корректирует речь перед выступлением.

В альбоме отражено и одно из самых трагических событий для российской дипломатии: церемония прощания с убитым в Анкаре в декабре 2016 года послом России Андреем Карловым.

Такой разный Лавров

В альбоме представлены и фотографии министра, которые имеют активное хождение в Сети, в том числе снимки курящего Лаврова, которые особенно популярны в народе вопреки мерам по борьбе с курением. Но снимков, посвященных здоровому образу жизни, намного больше: соревнование по гребному слалому, футбольный матч, рыбалка и природные красоты.

Женщинам понравится образ Лаврова-джентльмена: министр к 8 Марта дарит тюльпаны девушкам из журналистского пула, галантно приветствует своих визави - представительниц прекрасного пола. Есть и немного о любви к министру представителей СМИ и молодежи.

Где и как

Альбом подготовлен издательством "Бослен" при поддержке Ассоциации выпускников МГИМО и выходит тиражом 2 тыс. экземпляров. Приобрести его можно в книжных магазинах "Москва", "Библио-Глобус", Московском доме книги, салонах "Книжной экспедиции Управления делами президента", а также в интернет-магазине самого издательства. Средства от продажи альбома будут переданы Центру поддержки семьи и помощи детям имени Г.В. Чичерина в Тамбовской области.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссия
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