В Иране отмечают Новый год на фоне пандемии коронавируса

ТЕГЕРАН, 20 марта. /ТАСС/. Иранцы отмечают в ночь на пятницу один из главных национальных праздников - Ноуруз (Навруз) - Новый год по иранскому солнечному календарю. Люди по всей стране встречают это событие, несмотря на распространение коронавируса.

Подготовка к празднику

Жители Ирана в эти дни украшают улицы городов. Так, по всему Тегерану за несколько дней до праздника появились большие разукрашенные яйца - традиционный символ плодородия и рождения новой жизни. Кроме того, на полупустых улицах города иногда встречаются люди в костюмах Хаджи Фируза - предвестника весны и нового года. Он одет в красный наряд, а его лицо покрыто сажей.

Также традиционные украшения появляются в домах иранцев. Главным символом является праздничный стол "хафт син". По традиции его украшает чеснок, яблоки, уксус, сумах (иранская пряность), монета, ростки пшеницы и саману - сладкое блюдо, напоминающее пудинг. Во многих многоквартирных домах "хафт син" появился и в подъездах.

Согласно иранскому календарю, 29 число месяца Эсфанд, которое совпадает с 19 марта, является последним днем года. Однако наступление самого Ноуруза вычисляется с точностью до секунд согласно астрономическим наблюдениям и совпадает с началом нового солнечного цикла. Так, в этом году Ноуруз наступает утром 20 марта в 7 часов 19 минут и 37 секунд. Этот факт позволяет иранцам утверждать, что их новый год является самым точным в мире.

Угроза коронавируса

Распространение коронавируса в стране серьезно повлияло на привычную предпраздничную обстановку. Так, Минздав и правительство Ирана настоятельно рекомендуют не посещать общественные места. Кроме того, духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи отменил традиционную речь, с которой должен был выступить сразу после наступления нового года по иранскому календарю.

По традиции Ноуруз является семейным праздником, когда родители и дети собираются вместе в своих домах. Поэтому в сам праздничный день выполнить рекомендации властей не так сложно. Однако сразу после Ноуруза начинаются выходные дни, в которые иранцы отправляются в путешествие по всей стране. Власти настоятельно рекомендуют гражданам воздержаться от такого рода поездок в этом году.

Ситуация с вирусом в стране

На сегодняшний день Иран входит в число мировых лидеров по распространению коронавируса. Первые данные о заражении появились 19 февраля. Инфицированные были выявлены в городе Кум. Согласно последней официальной информации, число заболевших в республике - 18 407, зарегистрированы по меньшей мере 1284 летальных исхода.

Заболевание обнаружено у ряда иранских чиновников, включая первого вице-президента Эсхака Джахангири, министра туризма, культурного наследия и ремесел Али Асгара Мунесана и министра торговли, промышленности и шахт Резу Рахмани.

Кроме того, положительными оказались результаты анализов 23 депутатов Меджлиса (парламента) страны. При этом двое из них - избранный депутат Фатема Рахбар и действующий член Меджлиса Мохаммад Али Рамазани - умерли от заболевания, вызываемого вирусом.

По словам главы департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения Киянуша Джаханпура, каждые 10 минут один иранец умирает из-за коронавируса. Кроме того, каждый час заболевание получают примерно 50 человек в стране.

На этом фоне власти приняли ряд мер, чтобы снизить распространение вируса. Так, все учебные заведения ушли на каникулы, в стране отменили проведение пятничных молитв, были закрыты основные центры паломничества. Президент Ирана объявил, что на границе провинций будут находиться представители минздрава, чтобы проверять температуру путешествующих в эти дни.

Роухани также издал распоряжение о закрытии на 15 дней всех торговых точек в стране кроме аптек и магазинов товаров первой необходимости.