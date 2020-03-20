СММ ОБСЕ принимает меры против коронавируса и продолжает наблюдение на Украине

ВЕНА, 20 марта. /ТАСС/. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ продолжает выполнять мандат по наблюдению за событиями на Украине и принимает меры предосторожности из-за угрозы распространения нового коронавируса. Об этом сообщили в четверг корр. ТАСС в отделе коммуникации и связей со СМИ секретариата ОБСЕ на просьбу пояснить, собирается ли СММ ОБСЕ прерывать работу наблюдателей из-за коронавируса.

"Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ продолжает выполнять свой мандат на всей территории Украины. Осознавая угрозу, которую представляет COVID-19 для общественности, СММ принимает все необходимые меры предосторожности для минимизации рисков", - отметили в ОБСЕ.

Как подчеркнули в секретариате международной организации, безопасность и благополучие сотрудников ОБСЕ, где бы они ни работали, имеют первостепенное значение. "Все исполнительные структуры, включая полевые операции, функционируют в соответствии с правилами страны пребывания. Тем не менее, ключевая работа ОБСЕ продолжается в соответствии с планами обеспечения непрерывной деятельности. Мы нацелены продолжать выполнять базовые мандаты, насколько это совместимо с обязанностью заботиться о нашем персонале", - подчеркнули в ОБСЕ.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией.