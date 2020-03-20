В Марокко вводится чрезвычайное санитарное положение в связи с коронавирусом

РАБАТ, 20 марта. /ТАСС/. Власти Марокко вводят в связи распространением нового коронавируса на территории страны, начиная с 18.00 пятницы, чрезвычайное санитарное положение. Об этом говорится в распространенном в четверг вечером коммюнике МВД королевства.

Также решением властей устанавливается режим обязательного пребывания населения в своих домах и запрет на перемещение в общественных местах. Принимаемые меры являются "единственным неизбежным способом, чтобы удержать под контролем коронавирус", подчеркнули в ведомстве.