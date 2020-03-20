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Распространение коронавируса нового типа

В Марокко вводится чрезвычайное санитарное положение в связи с коронавирусом

Также решением властей устанавливается режим обязательного пребывания населения в своих домах

РАБАТ, 20 марта. /ТАСС/. Власти Марокко вводят в связи распространением нового коронавируса на территории страны, начиная с 18.00 пятницы, чрезвычайное санитарное положение. Об этом говорится в распространенном в четверг вечером коммюнике МВД королевства.

Также решением властей устанавливается режим обязательного пребывания населения в своих домах и запрет на перемещение в общественных местах. Принимаемые меры являются "единственным неизбежным способом, чтобы удержать под контролем коронавирус", подчеркнули в ведомстве.

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МароккоРаспространение коронавируса нового типа
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