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Распространение коронавируса нового типа

Госдеп рекомендовал гражданам США не выезжать за рубеж из-за коронавируса

В странах, где коммерческие перелеты по-прежнему возможны, гражданам США рекомендуется немедленно вернуться на родину

ВАШИНГТОН, 20 марта. /ТАСС/. Госдепартамент призвал американцев не выезжать из-за коронавируса из страны. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении внешнеполитического ведомства.

"Госдепартамент рекомендует гражданам США воздержаться от любых зарубежных поездок из-за распространения в мире коронавируса, - отмечается в тексте. - В странах, где коммерческие перелеты по-прежнему возможны, гражданам США рекомендуется немедленно вернуться на родину".

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, около 8,5 тыс. умерли. Согласно статистике университета Джонса Хопкинса, в США зарегистрированы 9415 случаев заражения, 150 человек умерли, 106 выздоровели.

Теги
СШАРаспространение коронавируса нового типа
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