В Черновцах на Украине зарегистрированы пять новых случаев коронавируса

КИЕВ, 20 марта. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Украины сообщило еще о пяти случаях заражения новым коронавирусом в Черновцах, общее количество инфицированных в стране увеличилось до 26 человек.

"Вечером 19 марта по результатам исследования лаборатории Центра общественного здоровья Украины зафиксированы пять новых случаев инфицирования коронавирусом. Пациенты изолированы, их состояние стабильное", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в телеграм-канале.

По данным Минздрава, на Украине от нового коронавируса скончались три человека.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, зафиксировано около 8,5 тыс. смертельных исходов.