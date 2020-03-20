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Распространение коронавируса нового типа

Правительство Словении вводит на территории страны карантин из-за коронавируса

ЛЮБЛЯНА, 20 марта. /ТАСС/. Правительство Словении приняло решение о введении запрета на перемещение населения по всей территории страны с целью борьбы с распространением нового коронавируса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на официальном сайте кабинета министров республики.

Запрет вступит в силу в пятницу, срок его действия пока не ограничен. Согласно решению правительства, единственным исключением из режима карантина станут случаи чрезвычайной необходимости. К ним относятся необходимость посещения работы, поход в ближайший продуктовый магазин, посещение аптеки либо банка. В остальных случаях нарушителям грозит денежный штраф в размере до 400 евро.

Первый случай заражения новым коронавирусом на словенской территории был выявлен 4 марта. С тех пор число инфицированных во всех регионах страны возросло до 319, 14 марта был зафиксирован первый летальный случай.

Словенские власти уже прекратили все регулярные железнодорожные и автобусные рейсы, связывающие территорию страны с Италией. С 11 марта пересечь словенско-итальянскую границу можно лишь через четыре погранперехода, на каждом из которых оборудован специальный пункт санитарного контроля. Кроме того, прервано авиасообщение с другими странами и закрыты все малые переходы через границы с Австрией, Венгрией, и Хорватией.

С понедельника по всей Словении полностью прекратилось движение общественного транспорта. Также закрылись все бары, рестораны и другие заведения. Исключение сделано лишь для продуктовых магазинов, аптек, а также автозаправочных станций.

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СловенияРаспространение коронавируса нового типа
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