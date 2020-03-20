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Распространение коронавируса нового типа

В Калифорнии прогнозируют рост числа зараженных коронавирусом до 25,5 млн

По словам губернатора штата Гэвина Ньюсома, это может произойти в течение восьми недель

НЬЮ-ЙОРК, 20 марта. /ТАСС/. Власти Калифорнии прогнозируют, что в течение восьми недель на территории штата новым коронавирусом заразятся около 25,5 млн человек. Об этом говорится в письме губернатора Гэвина Ньюсома, опубликованном в четверг на его сайте.

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"Мы прогнозируем, что примерно 56% нашего населения - 25,5 млн человек - будут заражены вирусом в течение восьми недель", - отмечается в послании, которое Ньюсом направил президенту США Дональду Трампу. Губернатор сообщил, что в некоторых частях штата "число зараженных каждые четыре дня увеличивается в два раза".

Ньюсом попросил американского лидера незамедлительно направить в порт Лос-Анджелеса госпитальное судно ВМС США. Губернатор рассчитывает, что оно будет находиться там до 1 сентября. По словам Ньюсома, это "помогло бы снизить нагрузку на систему здравоохранения" штата.

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