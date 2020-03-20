AFP: Испания закрывает все отели из-за коронавируса

ТАСС, 20 марта. Власти Испании в четверг издали указ о закрытии всех гостиниц на территории страны из-за распространения коронавируса нового вида. Об этом в пятницу со ссылкой на текст документа сообщило Agence France-Presse (AFP).

"Приостанавливается работа всех отелей, вариантов размещения для туристов и другого вида жилья, рассчитанного на короткий срок пребывания", - говорится в указе.

14 марта Совет министров королевства одобрил введение режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса нового вида. Это предполагает ограничение передвижения жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости. Режим будет действовать в течение 15 дней, однако затем может быть продлен при одобрении парламента.

Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления локальной вспышки в Италии. В королевстве обнаружено свыше 17 тыс. заболевших, 767 человек умерли, более 1,1 тыс. поправились.