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Распространение коронавируса нового типа

Трамп обсудил с Макроном борьбу с коронавирусом

Стороны договорились продолжать тесное сотрудничество, нацеленное на разрешение ситуации с пандемией

ВАШИНГТОН, 20 марта. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп обсудил в четверг с президентом Франции Эмманюэлем Макроном ситуацию с коронавирусом и совместные усилия по борьбе с пандемией. Об этом говорится в заявлении заместителя пресс-секретаря Белого дома Джадда Дира.

"Президент Трамп и президент Макрон обсудили развитие событий и усилия по борьбе с коронавирусом. Лидеры двух стран договорились продолжать тесное сотрудничество, нацеленное на разрешение ситуации с пандемией и минимизацию экономического урона от нее, в координации с Группой семи и другими международными партнерами", - отмечается в документе.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 140 странах. Всего в мире, по сведениям ВОЗ, заразились свыше 207 тысяч человек, более 8,6 тысячи умерли.

Теги
СШАФранцияТрамп, ДональдМакрон, ЭмманюэльРаспространение коронавируса нового типа
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