"Известия": карантин может привести к проблемам с лишним весом у россиян

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Россияне, которые находятся на самоизоляции или переведены на удаленную работу, могут столкнуться с проблемой лишнего веса. Об этом в пятницу изданию "Известия" сообщил внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян.

Диетолог видит главную проблему в том, что во время работы из дома значительно снижается физическая активность. "При отсутствии физической нагрузки в среднем стоит употреблять на 200-300 ккал меньше. Лучше отказаться от жирной, сладкой, высококалорийной пищи", - отметил Тутельян. Врач советует населению делать дома физические упражнения и чаще выходить на пешие прогулки.

Эксперты также советуют использовать тарелки меньшего размера и включить в рацион питания немного сала, сливочного масла и перловую кашу. Это будет способствовать укреплению альвеол легких, для которых представляет опасность коронавирус.