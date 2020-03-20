{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

"Известия": карантин может привести к проблемам с лишним весом у россиян

Диетолог Виктор Тутельян посоветовал употреблять на 200-300 ккал меньше и делать физические упражнения

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Россияне, которые находятся на самоизоляции или переведены на удаленную работу, могут столкнуться с проблемой лишнего веса. Об этом в пятницу изданию "Известия" сообщил внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян.

На эту тему
Коронавирус отправляет нас на удаленку. Как перестроиться?

Диетолог видит главную проблему в том, что во время работы из дома значительно снижается физическая активность. "При отсутствии физической нагрузки в среднем стоит употреблять на 200-300 ккал меньше. Лучше отказаться от жирной, сладкой, высококалорийной пищи", - отметил Тутельян. Врач советует населению делать дома физические упражнения и чаще выходить на пешие прогулки.

Эксперты также советуют использовать тарелки меньшего размера и включить в рацион питания немного сала, сливочного масла и перловую кашу. Это будет способствовать укреплению альвеол легких, для которых представляет опасность коронавирус.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Роспотребнадзор сообщил о начале испытаний вакцины против COVID-19
Эксперты создали вакцины на основе широко применяемых рекомбинантных вирусных векторов гриппа
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС