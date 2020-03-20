За сутки коронавирусом в Китае заразились 39 человек

ТАСС, 20 марта. Число жертв нового коронавируса в Китае за последние сутки возросло на три человека, количество заразившихся увеличилось на 39, выздоровели 730 человек. Об этом сообщил в пятницу Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

По его данным, ни один из новых случаев заражения не приходится на ставший эпицентром эпидемии город Ухань. Число инфицированных с момента вспышки заболевания в стране достигло 80,9 тысячи человек, из них выздоровели более 71 тысячи, умерли 3248 человек.

В четверг комитет информировал о восьми жертвах коронавируса, 34 новых случаях заражения и 819 выписанных пациентах.