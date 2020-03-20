Роспотребнадзор сообщил о начале испытаний вакцины против COVID-19

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Роспотребнадзор начал испытания вакцины против нового коронавируса, сообщается на сайте ведомства.

Кто первым найдет вакцину от коронавируса?

Это даже не гонка, а лотерея.

Это даже не гонка, а лотерея. Кто первым найдет вакцину от коронавируса?

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"В России для профилактики и контроля эпидемии COVID-19 в ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора в самые сжатые сроки разработаны прототипы вакцин, основанные на шести различных технологических платформах", - говорится в сообщении.

Ведомство уточняет, что экспертам удалось создать вакцины на основе широко применяемых рекомбинантных вирусных векторов гриппа.

"При разработке новых вакцин в современной биологии необходимо провести исследования в системе in vivo - на чувствительных лабораторных животных", - поясняет Роспотребнадзор.

В ведомстве уточняют, что испытания призваны определить наиболее эффективную дозу, кратность и способ применения вакцины.