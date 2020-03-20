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Распространение коронавируса нового типа

Два первых случая заражения коронавирусом выявлены в Гаити

Власти страны приняли решение ввести комендантский час

ГАВАНА, 20 марта. /ТАСС/. Два первых случая заражения новым коронавирусом зарегистрированы на территории Гаити. Об этом сообщил в четверг президент страны Жовенель Моиз.

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"Мы зафиксировали два первых случая заражения коронавирусом на нашей территории", - приводит его слова Agence France-Presse. Моиз отметил, что власти карибской страны приняли решение ввести на всей ее территории комендантский час с 20:00 до 05:00. Также запрещен сбор групп, насчитывающих более 10 человек.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

Теги
ГаитиРаспространение коронавируса нового типа
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