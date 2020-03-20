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Воевавший в Сталинграде танк Т-34 пройдет по центральной улице Владивостока в День Победы

ВЛАДИВОСТОК, 20 марта. /ТАСС/. Легендарный танк Т-34, участвовавший в Сталинградской битве и восстановленный в одном из музеев Владивостока, примет участие в параде Победы 9 мая, сообщает в пятницу пресс-служба мэрии.

"В параде Победы во Владивостоке 9 мая будет задействован легендарный танк Т-34, восстановленный в Музее исторической техники на Садгороде. Он является его постоянным экспонатом и в День Победы пройдет своим ходом по Светланской во главе колонны автомобилей", - говорится в сообщении.

Управлять машиной будут ветераны-танкисты из морской пехоты, которым танк заранее передадут на техосмотр. По словам директора музея Анатолия Козицкого, конкретно этот танк уникален тем, что принимал участие в Сталинградской битве, а после войны был отправлен в Приморье для работы на железной дороге. В этом году машина прошла восстановительный ремонт на Уссурийском авторемонтном заводе.

Планируется, что участие в параде, кроме танка Т-34 выпуска 1942 года, примут еще шесть музейных автомобилей. Это ГАЗ-67, Willys MB, ЗИС-5, ГАЗ-АА, ЗИС-6 с установкой "Катюша" и Studebaker US-6 с установкой "Андрюша".

Подготовка к военным парадам, посвященным 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Восточном военном округе (ВВО) началась в конце февраля. Всего в военных парадах на Дальнем Востоке примут участие более 13,9 тыс. человек. В Хабаровске планируют привлечь 38 пеших парадных расчетов с участием около 4 тыс. человек. Ранее сообщалось, что в этом году число участников парада здесь увеличат более чем в 1,5 раза.

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