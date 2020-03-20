Вьетнам приостанавливает безвизовый въезд для граждан России, Белоруссии и Японии

ХАНОЙ, 20 марта. /ТАСС/. Вьетнам временно приостанавливает действие режима безвизового въезда на свою территорию для граждан России, Белоруссии и Японии из-за распространения коронавируса. Об этом говорится в опубликованном в пятницу сообщении МИД Социалистической Республики Вьетнам (СРВ).

"В целях усиления мер по предотвращению распространения эпидемии коронавируса с 21 марта временно прекращается действие режима безвизового въезда на территорию СРВ для граждан Российской Федерации, Республики Беларусь и Японии", - отмечается в коммюнике. В нем также говорится, что запрет не распространяется на граждан указанных стран, которые являются обладателями служебных и дипломатических паспортов.

Ранее на этой неделе вьетнамское правительство объявило о прекращении сроком на 30 дней выдачи всех видов въездных виз иностранцам для предотвращения проникновения в страну коронавирусной инфекции из очагов ее распространения за рубежом. Кроме того, власти СРВ ввели обязательный 14-дневный карантин для всех приезжающих иностранцев.

Внутри Вьетнама с целью борьбы с распространением коронавируса с конца января действует режим эпидемиологической угрозы. По всей стране закрыты детские сады, прекращены занятия в школах и вузах, отменены все массовые мероприятия.

Первый случай появления коронавирусной инфекции в республике был зафиксирован 23 января, по состоянию на 20 марта здесь выявлено 85 инфицированных. За минувший период 16 человек из числа заболевших полностью вылечились и были выписаны из медицинских учреждений.