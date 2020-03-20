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Ветер обрывает ЛЭП в Приморье

В девяти населенных пунктах края без электричества остались более 37 тыс. человек

ВЛАДИВОСТОК, 20 марта. /ТАСС/. Массовые обрывы линий электропередач (ЛЭП) продолжаются в Приморском крае из-за мокрого снега и сильного ветра. Как сообщает в пятницу пресс-служба Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК), аварийно-восстановительные бригады работают в центральных и западных районах края.

19 марта Приморский гидрометцентр предупредил об ухудшении погоды в Приморье в четверг в связи с подходом к краю циклона. На большей территории края был дождь со снегом, в отдельных районах наблюдались сильные осадки и гололедные явления. Согласно опубликованной в четверг справке Минэнерго России, без электричества из-за сильного снега и ветра остались более 37 тыс. человек в девяти населенных пунктах края.

"В пятницу 20 марта в крае сохраняется сильный порывистый ветер, в некоторых районах идет мокрый снег, поэтому энергетики продолжают фиксировать перебои в работе электросетевых объектов. В связи с этим энергетики предупреждают о возможных повторных перебоях в электроснабжении в тех населенных пунктах, где аварийно-восстановительные работы уже были проведены. Аварийно-восстановительные работы сегодня продолжаются в центральных и западных районах края", - говорится в сообщении.

Ночью бригады восстановили электроснабжение в населенных пунктах Хасанского, Надеждинского, Шкотовского, Михайловского, Ханкайского, Спасского, Чугуевского и других районах края. Также кратковременное отключение света произошло во Владивостоке. На утро 20 марта в восстановительных работах задействованы 42 ремонтные бригады из 114 человек и 45 единиц техники.

Теги
РоссияПриморский край
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