Владельца комплекса "Холдоми", где при пожаре погибли 4 детей, отпустили из-под стражи

ХАБАРОВСК, 20 марта. /ТАСС/. Суд отпустил под домашний арест владельца горнолыжного комплекса "Холдоми" Виталия Бурлакова, сообщается на сайте Центрального районного суда Комсомольска-на-Амуре, где рассматривалось продление меры пресечения. Бурлаков является фигурантом уголовного дела о пожаре в детском палаточном лагере, унесшем жизни четырех детей.

"Мера пресечения для Бурлакова изменена на домашний арест. Под домашним арестом он будет находиться до 18 мая", - говорится в сообщении на сайте суда.

Бывшему директору детского лагеря Максиму Кузнецову меру пресечения на этой неделе в этом же суде продлили до 22 июня. Он остается под стражей.

В конце июля прошлого года Солнечный районный суд Хабаровского края арестовал директора лагеря Кузнецова, владельца комплекса "Холдоми" Бурлакова, а также начальника отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному району управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Эдуарда Новгородцева. Они стали фигурантами дела о халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ) и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ). В сентябре мера пресечения всем троим была продлена до 22 декабря. Затем были поданы жалобы на арест, Новгородцева в итоге отпустили под домашний арест. С января Новгородцев находится под подпиской о невыезде.

Пожар в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" произошел в ночь на 23 июля 2019 года. Погибли четверо детей. Площадь возгорания составила 2,4 тыс. кв. метров, из 26 палаток сгорели 20.

По версии следствия, в лагере проводились плановые учения, в ходе которых сотрудник МЧС Новгородцев обнаружил, что размещение детей в палаточном городке организовано с нарушением противопожарных норм. При этом он не принял мер, чтобы обязать руководство лагеря исправить допущенные нарушения. Бурлаков и Кузнецов, по версии следствия, не обеспечили надлежащее оказание услуг, связанных с организацией детского отдыха.