Школьное пособие издадут в Белгороде к 130-летию создателя системы обучения незрячих детей

ТАСС, 20 марта. Пособие для преподавателей тиражом в 1 тыс. экземпляров издадут в Белгороде на средства Фонда президентских грантов к 130-летию со дня рождения писателя, педагога, создателя советской системы обучения незрячих детей Василия Ерошенко. Об этом сообщила ТАСС директор Белгородского государственного литературного музея Инна Климова.

"В этом году мы отмечаем 130-летие со дня рождения Василия Яковлевича Ерошенко. Одна из его главных заслуг - создание системы обучения слепых детей в России, которая была принята после 1917 года после изучения им системы обучения слепых в Англии, Японии, Китае, Индии. В альбоме-пособии для учителей [русского языка и литературы]соберем все материалы о Ерошенко и сопроводим иллюстративном материалом, который уже есть на выставке и в музеях", - сказала Климова.

Первый справочный материал об основателе интерната для слепых детей в Туркменистане в 1930 году, талантливом педагоге и поэте планируют издать тиражом в 1 тыс. экземпляров. На эти цели организаторы проекта направят средства Фонда президентских грантов - около 1 млн руб. Кроме того, в 2020 году будет разработана первая музейно-образовательная программа о жизни и творчестве Ерошенко.

"Опираясь на собственный опыт, он создал стройную систему, которая воспитывала слепого человека самостоятельным. Впервые такая школа [для незрячих детей] была создана в Туркмении, и потом опыт распространен дальше. Но о Ерошенко мало известно, как о писателе-символисте, а его творчество напитано восточной философией и широким мировоззрением", - отметила Климова.

Чтобы познакомить школьников и музеи соседних регионов с творческим наследием Ерошенко, в Белгороде создали передвижную историко-литературную выставку. Как отметила Климова, посетить ее в районах Белгородской области смогут не менее 12 тыс. человек. При создании выставки задействованы немногочисленные личные вещи писателя, основная часть экспозиции - письма и тексты Ерошенко.

Василий Ерошенко родился в 1890 году в слободе Обуховка Курской губернии (территория современной Белгородской области). После болезни в четыре года потерял зрение, окончил Московскую школу для незрячих, обучался в Англии в Королевской школе для слепых. В разные годы изучил языки, культуру, преподавал, писал статьи, рассказы и художественные произведения за рубежом, после возвращения на родину занимался переводами. Умер в 1952 году в Обуховке, где в 1990 году открыли дом-музей, посвященный его творческому наследию.