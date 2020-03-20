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Распространение коронавируса нового типа

Более 800 сотрудников рудника на Чукотке останутся на карантине

Изоляция продлится до момента получения положительных результатов повторных анализов у госпитализированных 14 марта их коллег

АНАДЫРЬ, 20 марта. /ТАСС/. Все 866 сотрудников золотодобывающего рудника "Купол" на Чукотке, на котором в среду ввели ограничительные мероприятия в связи с угрозой распространения коронавируса, останутся на карантине до момента получения результатов повторных анализов госпитализированных в субботу коллег. Об этом ТАСС сообщил руководитель окружного управления Роспотребнадзора Антон Семенихин.

В минувшую субботу окружное управление Роспотребнадзора сообщило, что у двух сотрудников рудника "Купол" есть подозрения на коронавирус. Один из них прибыл из Италии, второй - контактировавший с ним работник. Обоих поместили в инфекционное отделение Чукотской окружной больницы и взяли анализы.

Со среды на Чукотке ввели режим повышенной готовности. Анализы госпитализированных отправили в вирусологическую лабораторию "Вектор" в Новосибирск. В пятницу специалисты окружного управления Роспотребнадзора заявили, что пробы на коронавирус у госпитализированных показали отрицательный результат. Однако о снятии ограничительных мер на руднике "Купол" речь пока не идет.

"У пациентов будут взяты повторные анализы - на 10-й и 12-й день с момента появления первых признаков ОРВИ. До получения результатов этого обследования на предприятии, где они работают, будут сохраняться ограничительные меры", - рассказал ТАСС Антон Семенихин.

В среду выезд сотрудников с рудника "Купол" был закрыт в связи с угрозой распространения коронавируса. Медики окружной больницы взяли анализы на наличие инфекции у 460 работников предприятия, обследовать остальных пока мешают погодные условия. Из-за циклона специалисты не могут вылететь на рудник.

Теги
РоссияЧукотский автономный округРаспространение коронавируса нового типа
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