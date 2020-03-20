{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Власти Калифорнии запретили жителям штата выходить из дома без необходимости

На части территории штата такой режим ранее уже начал действовать

НЬЮ-ЙОРК, 20 марта. /ТАСС/. Власти штата Калифорния запретили его жителям покидать свои дома без необходимости. Об этом заявил в четверг губернатор Гэвин Ньюсом на пресс-конференции, трансляцию вели на его сайте.

"Мы вводим режим, при котором люди должны оставаться дома. Распоряжение вступает в силу этим вечером, - сказал он. - Мы уверены, что жители Калифорнии будут его соблюдать". Ньюсом констатировал, что на части территории штата такой режим ранее уже начал действовать.

Власти не запрещают жителям штата выходить на прогулки, посещать магазины или больницы. Доставка продуктов и различных товаров также разрешена. Ньюсом не уточнил, как долго будет действовать данное положение.

Ранее Ньюсом привел прогнозы властей Калифорнии, согласно которым примерно 56% населения штата в течение восьми недель заразятся новым коронавирусом. По его словам, речь идет о 25,5 млн человек.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, число случаев заражения коронавирусом в США превышает 13,6 тыс., умерли по меньшей мере 200 человек. В Калифорнии зафиксированы более 950 случаев заражения и 18 летальных исходов.

Теги
СШАРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Учащиеся технопарка на Камчатке создали платформу для дистанционного обучения школьников
Онлайн-платформа Atom Edu изначально задумывалась для детей с ограниченными возможностями здоровья, но в связи с коронавирусом целевая аудитория пользователей платформы может расшириться
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС