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Распространение коронавируса нового типа

В Шанхае начал действовать режим обязательного карантина для приезжих из 24 стран

В городе подтвержден 371 случай инфицирования

ШАНХАЙ, 20 марта. /ТАСС/. Режим обязательного двухнедельного карантина из-за нового коронавируса начал действовать с пятницы в Шанхае в отношении всех прибывающих в город из 24 стран мира. Об этом говорится в сообщении местной администрации.

Учитывая ситуацию с распространением вируса за пределами Китая, власти города приняли решение расширить еще на восемь стран список государств, прибывающие из которых, как граждане КНР, так и иностранцы, обязаны проходить 14-дневный карантин в домашних условиях или специально отведенных для этого местах. В обновленный список вошли Австралия, Греция, Канада, Катар, Малайзия, Саудовская Аравия, Финляндия и Чехия. Ранее в этот список были внесены Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Италия, Иран, Испания, Швеция, Швейцария, Норвегия, Нидерланды, США, Франция, Южная Корея и Япония.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Число инфицированных в КНР с момента вспышки заболевания достигло 80,9 тыс. человек, из них выздоровели более 71 тыс., умерли 3248 человек.

В Шанхае за все время вспышки нового коронавируса был официально подтвержден 371 случай инфицирования, три из них завершились летальным исходом. За последние сутки в городе было подтверждено восемь "завозных" случаев и ни одного заражения в самом мегаполисе. В настоящее время в больницах города остаются 42 инфицированных, проходящих лечение. 32 из них заразились за пределами Шанхая.

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КитайРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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