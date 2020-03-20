Младшеклассники в Хабаровском крае не будут обучаться дистанционно

ХАБАРОВСК, 20 марта. /ТАСС/. Ученики младших классов школ в Хабаровском крае не будут обучаться дистанционно. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе губернатора и правительства региона в пятницу.

Минпросвещения РФ 14 марта в целях профилактики коронавируса рекомендовало регионам при необходимости временно переводить учеников на дистанционное обучение, а 18 марта министр просвещения РФ Сергей Кравцов на заседании рабочей группы по поддержке региональных систем образования сообщил, что весенние каникулы в школах продлятся с 23 марта по 12 апреля. В Хабаровском крае зарегистрировали три случая заражения коронавирусной инфекцией.

"С понедельника школы наши уходят на каникулы, по выходу с каникул - или недельных или двухнедельных - мы переходим на дистанционное обучение. 1-3 классы останутся учиться, потому что дистанционно они еще не смогут обучаться", - сказал представитель правительства региона.

Детские сады продолжают работать в штатном режиме, высшие учебные заведения, а также колледжи и техникумы переходят на дистанционное обучение.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, зафиксировано около 8,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 199 случаев заражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.