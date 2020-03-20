Учащиеся технопарка на Камчатке создали платформу для дистанционного обучения школьников

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 марта, /ТАСС/. Обучающиеся в детском технопарке "Кванториум-Камчатка" создали онлайн-платформу, которую можно использовать в том числе и для обучения школьников на дистанционном режиме в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом ТАСС рассказал проектный управляющий технопарка Виталий Путилов.

Разработанная обучающимися кванториума на Камчатке онлайн-платформа Atom Edu изначально задумывалась для детей с ограниченными возможностями здоровья, которые не могут каждый день посещать занятия в школах. Но в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в России и мире целевая аудитория пользователей платформы может быть существенно расширена.

"Вообще, ребята разрабатывали платформу для участия в федеральном конкурсе "Большие вызовы", и сейчас они ждут очного этапа. Только парни немного выдохнули от напряженной подготовки, как поступила информация, что защита проектов регионального этапа этого же конкурса будет проходить дистанционно. Мы предложили кванторианцам доделать образовательную платформу и практически сразу опробовать ее возможности на практике. Защита проектов прошла успешно, система справилась с поставленными задачами. В будущем Atom Edu можно будет использовать и для получения знаний обычной школьной программы - такая возможность на платформе также предусмотрена", - рассказал ТАСС Виталий Путилов.

Один из разработчиков программы Юрий Забудько отмечает, что главное преимущество образовательной платформы - возможность взаимодействия с другими учащимися в части создания совместных проектов. Платформой могут пользоваться и потенциальные работодатели: у них есть возможность проводить на онлайн-площадке обучение для решениях конкретных задач собственных компаний. Преподавателями же на Atom Edu могут стать только специалисты, успешно прошедшие входное тестирование.

В четверг министр образования региона Александра Короткова заявила, что с конца марта на дистанционную форму обучения переводятся все образовательные организации Камчатки, если ситуация с распространением коронавируса в России не изменится.

В 2018 году Камчатка вошла в число 74 субъектов России, которые получили из федерального бюджета в рамках реализации нацпроекта "Образование" средства на создание детского технопарка "Кванториум". Всего на эти цели из федерального центра было направлено почти 79 млн рублей. Кванториумы - это технопарки для детей в возрасте от 10 до 18 лет. Проект, поддержанный президентом Владимиром Путиным, ставит своей целью вовлечь как можно больше учащихся в инженерно-конструкторскую и научно-исследовательскую деятельность в разных областях. В настоящий момент в технопарке представлены семь образовательных направлений: "Промробоквантум", "Промдизайнквантум", "Аэроквантум", "Геоквантум", "Энерджиквантум", "IT-квантум", "Hi-Tech цех", а также математика, английский язык и шахматы. Ежегодно в кванториуме на Камчатке обучаются около 800 детей и подростков.