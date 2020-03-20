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Распространение коронавируса нового типа

Посольство РФ прорабатывает возможность отправки чартеров для вывоза россиян из Индонезии

В настоящее время большинство граждан России находятся на острове Бали

СИНГАПУР, 20 марта. /ТАСС/. Посольство РФ в Индонезии подняло вопрос об отправке чартерных рейсов для оказания помощи в выезде из страны гражданам России. Об этом сообщили в пятницу корреспонденту ТАСС в российской дипмиссии.

"Посольством была направлена нота в местный МИД с просьбой экстренно продлить разрешение на пребывание на территории республики граждан РФ, вынужденных остаться здесь в связи с отменой большинства рейсов в Россию", - указали в посольстве. "Тем не менее пока индонезийские власти не идут на данный шаг, мотивируя это тем, что Индонезия не закрыта на выезд, также не принимая во внимание текущую обстановку с отменой большинства рейсов", - сообщили в дипмиссии.

В этой связи посольство "подняло вопрос об экстренной эвакуации россиян посредством направления одного-двух чартерных рейсов".

В настоящее время большинство граждан РФ находятся на курортном острове Бали, где, по различным оценкам, их насчитывается до 8 тысяч человек.

На сегодняшний день в Индонезии зарегистрировано 308 инфицированных коронавирусом, 25 человек умерли. Этот показатель является самым высоким в Юго-Восточной Азии.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией.

Теги
ИндонезияРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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