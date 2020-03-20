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Распространение коронавируса нового типа

Двое россиян находятся на круизном лайнере, помещенном на карантин в Бразилии

Лайнер Silver Shadow с 12 марта стоит на карантине в порту города Ресифи

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 20 марта. /ТАСС/. Двое граждан России находятся на круизном лайнере Silver Shadow, который с 12 марта стоит на карантине в порту города Ресифи после того, как у одного из пассажиров заподозрили коронавирус. Об этом сообщил в четверг ТАСС посол РФ в Бразилии Сергей Акопов.

"В настоящее время прорабатываем с коллегами из Великобритании, которые организуют эвакуацию пассажиров и членов экипажа своего лайнера, возможность возвращения вместе с ними и наших граждан", - сказал он. По словам дипломата, соотечественники являются членами экипажа судна. Акопов также отметил эффективное взаимодействие с местными властями, оперативно создавшими в сложившейся ситуации кризисный штаб, через который они поддерживают контакты с посольством.

Лайнер под багамским флагом, выполняющий круиз компании Silversea Cruises, прибыл в столицу северо-восточного штата Пернамбуку 12 марта утром из главного города соседнего штата Баия, Салвадора, и вечером того же дня должен был отправиться в Форталезу (штат Сеара). Вызванная на борт для оказания помощи 78-летнему пассажиру из Канады с подозрением на инфаркт медицинская бригада заподозрила у пациента коронавирус, после чего он был помещен в одну из частных клиник города, впоследствии подтвердившую диагноз. Судно с 317 пассажирами и 291 членом экипажа из 18 стран помещено на карантин. В ходе круиза лайнер останавливался в курортных городах Бузиос, Парати и Итажаи, а также в Чили, Аргентине и Уругвае.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден в Сан-Паулу 26 февраля - на следующий день после окончания основных карнавальных праздников, сопровождающихся массовыми гуляньями. Сейчас вирус обнаружен у 640 человек в 22 субъектах федеративной республики. Подтверждается семь летальных исходов. На фоне распространения инфекции правительство Бразилии запросило у парламента разрешение на объявление в стране режима чрезвычайной ситуации, что позволит исполнительной власти избежать необходимости прибегать к бюджетному маневру для выделения дополнительных ресурсов на борьбу с пандемией.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

Теги
БразилияРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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