Twitter ограничил доступ к странице главы комиссии по борьбе с коронавирусом в Венесуэле

КАРАКАС, 20 марта. /ТАСС/. Администрация Twitter ограничила доступ к странице вице-президента Венесуэлы Дельси Родригес, которая возглавляет комиссию при президенте Боливарианской Республики Николасе Мадуро по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщил в пятницу министр иностранных дел страны Хорхе Арреаса.

"Вице-президент Дельси Родригес возглавляет президентскую комиссию по борьбе с коронавирусом. Со стороны администрации Twitter бесчеловечно и безрассудно ограничивать учетные записи Родригес и ее аппарата, которые являются источниками информации, необходимыми для жителей Венесуэлы в нынешней ситуации", - написал дипломат в Twitter.

Согласно последним официальным данным, число заболевших в Венесуэле - 42.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС.

Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.