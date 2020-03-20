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В Хабаровске и Якутске изолируют контактировавших с заразившимися новым коронавирусом

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Власти Якутии и Хабаровского края, где выявлены подтвержденные случаи инфицирования новым коронавирусом, принимают меры к изоляции лиц, контактировавших с заболевшими, сообщили в пятницу журналистам представители региональных властей.

19 марта в Якутии подтвержден первый случай инфицирования коронавирусом нового типа, есть предварительно шесть положительных проб на наличие коронавируса у лиц, которые находились в тесном контакте с заразившимися. В Хабаровском крае трое заболевших жителей края посещали Италию.

"На сегодняшнее утро у нас есть подтверждение окончательное о наличии на территории Республики Саха (Якутия) новой коронавирусной инфекции, у генерального директора ЯТЭК [Якутская топливно-энергетическая компания] анализ подтвердился. Сегодня у нас еще шесть человек, у которых анализы, взятые здесь на территории города Якутска, показали предварительно положительный результат [на наличие коронавируса]. Все эти анализы направлены в Новосибирск для дальнейшей работы для подтверждения или неподтверждения анализов", - сказал на брифинге в пятницу глава республики Айсен Николаев, отметив, что все семь человек находятся в больнице в строгом карантинном режиме.

Сейчас идут работы по изоляции лиц, имевших контакты с больным и предполагаемыми больными. В их число вошли работники ПАО ЯТЭК, их планируют поместить в обсерватор. Также Николаев отметил, что компания ПАО ЯТЭК перечислит 50 млн рублей для приобретения дезинфицирующих средств, масок, медицинских приборов, чтобы "минимизировать расходы государственного бюджета".

Как сообщила журналистам в пятницу руководитель Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяна Зайцева, состояние троих больных в регионе удовлетворительное. "После выявления трех случаев заболеваний у граждан, которые прибыли из неблагополучной по коронавирусной инфекции страны, проведен полный комплекс профилактических мероприятий. Люди госпитализированы, их состояние удовлетворительное, заболевание протекает бессимптомно практически, в легкой форме, есть небольшие проявления респираторной вирусной инфекции, ситуация находится под контролем, круг лиц определяется, за ними устанавливается медицинское наблюдение", - сказала Зайцева.

В настоящее время определяется круг лиц, с которыми контактировали заболевшие. Как сообщил журналистам заместитель председателя правительства края по социальным вопросам Юрий Минаев, граждане, заразившиеся коронавирусом, никому не сообщили о том, где они побывали. "Они уже здесь, когда приехали в Хабаровск, они почувствовали какие-то симптомы и только после этого обратились в медучреждение", - сказал Минаев.

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