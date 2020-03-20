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Главы МИД Китая и Южной Кореи поддержали решимость Японии провести Олимпиаду

Стороны также обсудили ситуацию вокруг коронавируса и договорились в ближайшее время провести переговоры по видеосвязи

ТОКИО, 20 марта. /ТАСС/. Министры иностранных дел Республики Корея и КНР поддерживают решимость Японии провести Олимпиаду в установленные сроки. Об этом в пятницу журналистам рассказал глава МИД Японии Тосимицу Мотэги по итогам трехсторонних переговоров по видеосвязи с главой МИД КНР Ван И и главой МИД Южной Кореи Кан Гён Хва.

"Я изложил коллегам позицию, согласно которой мы рассчитываем в полной мере провести Олимпиаду в установленный срок. С их стороны была озвучена поддержка этой нашей позиции", - подчеркнул Мотэги. Стороны также обсудили ситуацию вокруг коронавируса и договорились в ближайшее время провести переговоры по видеосвязи между главами министерств здравоохранения трех стран.

Правительство страны, как и власти Токио, придерживается позиции, согласно которой коронавирус не помешает проведению соревнований. Японская сторона выступает категорически против отмены, переноса или проведения Игр без зрителей.

В Японии к настоящему моменту выявлено свыше 1,6 тысячи случаев заражения коронавирусом, включая пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess. Больше всего (157) - в префектуре Хоккайдо. Однако в последние дни динамика распространения инфекции там резко снизилась, новые случаи заражения практически не фиксируются. Число летальных исходов в Японии составляет 40.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, зафиксировано около 8,5 тыс. летальных исходов. В России зарегистрировано 199 случаев заражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.

Теги
ЯпонияКитайРеспублика КореяЛетние олимпийские виды спортаРаспространение коронавируса нового типа
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