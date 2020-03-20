{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Роскачество рекомендует использовать антисептик с концентрацией спирта не менее 60%

При этом в ведомстве отметили, что антисептики на спирте могут привести к раздражению и аллергическим реакциям кожи рук
Описание
© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Роскачество рекомендует использовать 3-4 мл антисептика с концентрацией спирта не менее 60% и тереть руки в течение минуты. Об этом говорится в сообщении организации.

"Если рядом нет мыла и воды, то можно использовать антисептик с концентрацией спирта не менее 60%. Однако, согласно данным Центра по профилактике и контролю заболеваний США, если антисептик нанесен на грязные или жирные руки, его эффективность не гарантируется", - отмечается в сообщении.

На эту тему
Роспотребнадзор дал рекомендации по соблюдению карантина на дому

В Роскачестве со ссылкой на ученых из Института Пастера добавили, что рекомендуется тереть руки в течение минуты, используя не менее 3-4 мл антисептика. При меньшем объеме и времени использования эффективность не гарантируется. При этом, по данным экспертов, если есть доступ к мылу и воде, то нет смысла использовать спиртовые антисептики. Тщательное мытье рук с мылом эффективнее и дешевле.

"Эффективность гелей в случае COVID-19 не была доказана клинически, однако есть данные, говорящие за то, что этиловый спирт уничтожает белковую оболочку, которая есть как у микроорганизмов, так и у вирусов", - отмечается в сообщении. В то же время, по данным Роскачества, недостаток антисептиков на спирте заключается в том, что они могут привести к раздражению и аллергическим реакциям кожи рук. Говоря о рецептах по изготовлению самодельных антисептиков, в Роскачестве напомнили, что их эффективность не была доказана.

Использовать водку вместо антисептика эксперты также не советуют, поскольку по российскому ГОСТу она должна иметь крепость от 37,5% до 56,0%, тогда как эффективность спиртосодержащих антисептиков гарантируется от 60% содержания спирта. "Ни Всемирная организация здравоохранения, ни Центр по профилактике и контролю заболеваний США, ни российские службы по противодействию эпидемии, не упоминают водку как одно из рекомендованных средств для профилактики COVID-19", - подчеркнули в Роскачестве.

Среди рекомендаций по мытью рук в Роскачестве выделяют длительность этого процесса, который должен составлять не менее 30 секунд. Особенно нужно промывать пространство между пальцами, ногти и внутреннюю сторону запястья. Температура воды при этом не имеет значения.

Дезинфицирование смартфона

Как отметили в Роскачестве, мобильный телефон является рассадником микробов. "Учитывая, что коронавирус может оставаться на поверхностях в течение нескольких часов и даже дней, важно держать свои девайсы и гаджеты в чистоте", - подчеркивают эксперты. Согласно их рекомендациям, твердые поверхности смартфона (дисплей, клавиатура, корпус) можно протирать спиртосодержащими жидкостями с содержанием не менее 70% спирта, в том числе в составе может быть изопропиловый спирт. Сначала телефон или другой девайс желательно выключить, потом протереть и снова включить.

Специалисты не рекомендуют использовать хлорсодержащие отбеливатели, среди которых "Белизна", "Доместос" и другие. Они также уточнили, что проще всего соблюдать гигиену телефона тем, кто использует для своего смартфона пластиковые или силиконовые чехлы. Их можно тщательно мыть с мылом и оставлять сушить.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
В Париже из-за коронавируса впервые в истории закрылась базилика Сакре-Кёр
Ежегодно храм посещают около 12 млн человек со всего мира
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС