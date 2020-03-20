Роскачество рекомендует использовать антисептик с концентрацией спирта не менее 60%

"Если рядом нет мыла и воды, то можно использовать антисептик с концентрацией спирта не менее 60%. Однако, согласно данным Центра по профилактике и контролю заболеваний США, если антисептик нанесен на грязные или жирные руки, его эффективность не гарантируется", - отмечается в сообщении.

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Роскачество рекомендует использовать 3-4 мл антисептика с концентрацией спирта не менее 60% и тереть руки в течение минуты. Об этом говорится в сообщении организации.

В Роскачестве со ссылкой на ученых из Института Пастера добавили, что рекомендуется тереть руки в течение минуты, используя не менее 3-4 мл антисептика. При меньшем объеме и времени использования эффективность не гарантируется. При этом, по данным экспертов, если есть доступ к мылу и воде, то нет смысла использовать спиртовые антисептики. Тщательное мытье рук с мылом эффективнее и дешевле.

"Эффективность гелей в случае COVID-19 не была доказана клинически, однако есть данные, говорящие за то, что этиловый спирт уничтожает белковую оболочку, которая есть как у микроорганизмов, так и у вирусов", - отмечается в сообщении. В то же время, по данным Роскачества, недостаток антисептиков на спирте заключается в том, что они могут привести к раздражению и аллергическим реакциям кожи рук. Говоря о рецептах по изготовлению самодельных антисептиков, в Роскачестве напомнили, что их эффективность не была доказана.

Использовать водку вместо антисептика эксперты также не советуют, поскольку по российскому ГОСТу она должна иметь крепость от 37,5% до 56,0%, тогда как эффективность спиртосодержащих антисептиков гарантируется от 60% содержания спирта. "Ни Всемирная организация здравоохранения, ни Центр по профилактике и контролю заболеваний США, ни российские службы по противодействию эпидемии, не упоминают водку как одно из рекомендованных средств для профилактики COVID-19", - подчеркнули в Роскачестве.

Среди рекомендаций по мытью рук в Роскачестве выделяют длительность этого процесса, который должен составлять не менее 30 секунд. Особенно нужно промывать пространство между пальцами, ногти и внутреннюю сторону запястья. Температура воды при этом не имеет значения.

Дезинфицирование смартфона

Как отметили в Роскачестве, мобильный телефон является рассадником микробов. "Учитывая, что коронавирус может оставаться на поверхностях в течение нескольких часов и даже дней, важно держать свои девайсы и гаджеты в чистоте", - подчеркивают эксперты. Согласно их рекомендациям, твердые поверхности смартфона (дисплей, клавиатура, корпус) можно протирать спиртосодержащими жидкостями с содержанием не менее 70% спирта, в том числе в составе может быть изопропиловый спирт. Сначала телефон или другой девайс желательно выключить, потом протереть и снова включить.

Специалисты не рекомендуют использовать хлорсодержащие отбеливатели, среди которых "Белизна", "Доместос" и другие. Они также уточнили, что проще всего соблюдать гигиену телефона тем, кто использует для своего смартфона пластиковые или силиконовые чехлы. Их можно тщательно мыть с мылом и оставлять сушить.