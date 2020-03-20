Впервые морская пехота Каспийской флотилии примет участие в параде 9 мая в Новочеркасске

ТАСС, 20 марта. Впервые военнослужащие Каспийской флотилии (КФл) Южного военного округа (ЮВО) примут участие в военном параде в Новочеркасске Ростовской области, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе ЮВО.

"Личный состав отдельного полка морской пехоты КФл откомандирован из г. Каспийск Республики Дагестан для участия и проведения торжественных мероприятий 9 мая в Новочеркасском гарнизоне Ростовской области", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на базе штаба 8-й общевойсковой армии ЮВО военнослужащие морской пехоты будут готовиться к прохождению торжественным маршем в составе парадного расчета. В составе парадной "коробки" подразделения морской пехоты будет около 100 военнослужащих.