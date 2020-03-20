Хабаровский край обратился в Минобороны за помощью в открытии карантинных пунктов

ХАБАРОВСК, 20 марта. /ТАСС/. Власти Хабаровского края обратились в Министерство обороны РФ и к Дальневосточной железной дороге за помощью в открытии карантинных пунктов для людей с подозрением на коронавирус. Об этом сообщается в пятницу на сайте регионального правительства.

"Сейчас главная задача - как можно скорее открыть в каждом из районов обсерваторы [карантинные пункты], куда можно будет разместить потенциальных заболевших, чтобы обезопасить остальных людей. Власти уже обратились по этому поводу к Минобороны РФ и ДВЖД с просьбой перепрофилировать Дорожную больницу в Хабаровске, Военно-морской госпиталь в Ванино, а также санаторий "Железнодорожник". В качестве варианта будет рассмотрен и краевой детский центр "Созвездие", - говорится в сообщении.

На заседании оперативного правительственного штаба, которое состоялось в пятницу, глава края Сергей Фургал поручил открыть круглосуточный ситуационный центр, где будут следить за оперативной обстановкой, координировать работу разных ведомств. Руководителями центра назначат заместителей губернатора. Также с сегодняшнего дня будет подготовлен новый запрет на проведение любых общественных, спортивных и культурных мероприятий с ограничением по численности свыше 50 человек. Ранее такой запрет действовал на мероприятия, участие в которых принимают более 600 человек. Меняется и порядок возвращения туристов. Федеральные власти выдали предписание помещать в карантин на 14 дней всех, кто прибыл из-за границы. Все железнодорожные и автомобильные вокзалы, аэропорты и другие места дислокации общественного транспорта предстоит обрабатывать дезинфекционными средствами не реже четырех раз в сутки.

В Хабаровском крае зарегистрированы три случая заражения коронавирусной инфекцией. Заболевшие - местные жители, посещавшие Италию. Они переносят заболевание в легкой форме. Сейчас в регионе под наблюдением врачей на карантине находится примерно 700 человек, у которых взяли пробы на коронавирус. Из них около 500 человек - туристы, вернувшиеся домой и получившие предписание находиться дома.