Маск готов наладить производство аппаратов искусственной вентиляции легких для Нью-Йорка

НЬЮ-ЙОРК, 20 марта. /ТАСС/. Предприниматель Илон Маск, возглавляющий компании Tesla и SpaceX, готов наладить производство аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), в которых остро нуждается Нью-Йорк. Об этом он сообщил в четверг в Twitter .

Маск ранее отметил в соцсети, что Tesla производит для выпускаемых ею электромобилей системы для отопления, вентиляции и кондиционирования, а SpaceX - "космические аппараты с системами жизнеобеспечения". "[Выпуск] аппаратов ИВЛ - это нетрудно, но их нельзя [начать] производить мгновенно", - констатировал предприниматель. Маск отметил, что его компании могли бы выпускать данное оборудование в случае его нехватки.

На это сообщение предпринимателя в ответил мэр крупнейшего мегаполиса США Билл де Блазио. "Нью-Йорк покупает, - написал он. - У нас в стране имеется острая их нехватка, аппараты ИВЛ нужны нам как можно скорее, тысячи их потребуются в нашем городе в течение нескольких недель". Де Блазио подчеркнул, что нуждается в помощи Маска из-за распространения нового коронавируса и сообщил, что свяжется с ним напрямую.

Маск обещал, что его представители обсудят сложившуюся ситуацию с помощниками мэра, чтобы "понять, какой может быть потребность" в аппаратах. Позже Маск написал в Twitter: "Мы работаем над аппаратами ИВЛ, хотя я думаю, что к тому времени, когда мы сможем произвести их достаточно, дефицита уже не будет".

Де Блазио в четверг заявил, что больницы в Нью-Йорке в течение двух или трех недель полностью исчерпают запасы наиболее важных средств для защиты от заражения новым коронавирусом и для оказания помощи инфицированным. Он, в частности, подчеркнул, что город нуждается в 15 тыс. аппаратов ИВЛ.

По последним оценкам агентства Bloomberg, состояние Маска превышает $27 млрд. Он занимает 25-е место в списке самых богатых людей мира. Его основные инвестиции связаны с альтернативной электроэнергетикой и коммерческими космическими услугами.