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Путин поздравил Ирину Антонову с днем рождения

Президент отметил ее вклад в сбережение культурного достояния страны

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил президента Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина Ирину Антонову с днем рождения. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

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"Вы посвятили свою жизнь высокой, благородной миссии - сбережению нашего бесценного культурного, духовного достояния, по праву снискали неоспоримый авторитет как блестящий профессионал, выдающийся представитель отечественного и мирового музейного сообщества, как неутомимый энтузиаст и подвижник, бесконечно преданный избранному делу", - подчеркнул президент.

Путин пожелал Ирине Антоновой здоровья и благополучия.

Ирина Антонова родилась 20 марта 1922 года. Российский искусствовед, академик РАХ, заслуженный деятель искусств РСФСР (1979). Директор (1961 - 2013), президент (2013 - н. в.) Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. Лауреат Государственной премии РФ (1996, 2018).

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияАнтонова, Ирина Александровна
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