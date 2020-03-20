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Роскосмос запустил акцию "Бессмертный полк на МКС"

Информацию о родственниках может направить любой желающий до 22 апреля, после чего ее отправят на МКС

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Акция "Бессмертный полк" пройдет на Международной космической станции (МКС). Данные о родственниках ее участников будут отправлены на МКС в апреле, сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса в пятницу.

Чтобы принять участие в акции, нужно отправить информацию о родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне, и их фотографию в личном сообщении сообществу "Роскосмос" во "ВКонтакте". Затем придет подтверждение участия, которое нужно будет разместить на своей странице, пояснили в пресс-службе.

"В конце апреля состоится запуск грузового корабля "Прогресс МС-14", который отвезет данные о дорогих вам людях на Международную космическую станцию ", - сказали в Роскосмосе.

Информацию о родственниках можно направить до 22 апреля, после чего их загрузят на флешку и отправят на МКС.

Акция "Бессмертный полк" по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны проводится в День Победы в России и других странах. Каждый может выйти на улицу 9 мая с фотографией или с именем родственника, участвовавшего в Великой Отечественной войне. Впервые акция прошла 9 мая 2012 года в Томске, а в 2013 году стала всероссийской.

Теги
РоссияВеликая Отечественная война
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