Мишустин поздравил МАИ с 90-летием

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил коллектив Московского авиационного института (МАИ) с 90-летием со дня образования. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте правительства.

"Сегодня университет занимает высокие позиции в национальных рейтингах, разрабатывает собственные образовательные программы, активно использует инновационные методики. Здесь реализуются уникальные проекты в области конструирования беспилотных летательных аппаратов, технологий гиперзвука, систем искусственного интеллекта. МАИ успешно сотрудничает с российскими и зарубежными высокотехнологичными корпорациями, расширяет сеть филиалов, модернизирует лабораторную и испытательную базу, укрепляет международные связи", - подчеркнул премьер.

Мишустин отметил, что знания, полученные в стенах МАИ позволяют создавать перспективные образцы военной и гражданской техники, а также отметил труд коллектива института.

20 марта 1930 года вышел приказ Высшего совета народного хозяйства СССР об образовании Высшего аэромеханического училища (ВАМУ) с тремя отделениями - самолетостроительным, моторостроительным и воздухоплавания. ВАМУ было создано на базе аэромеханического факультета Московского высшего технического училища (теперь - Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана). В августе 1930 года ВАМУ было преобразовано в Московский авиационный институт (МАИ).

Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования (ФГБОУ ВО). Находится в ведении Министерства науки и высшего образования РФ.

Университет осуществляет образовательную деятельность по 39 направлениям бакалавриата, 24 - магистратуры, 9 - специалитета, а также по 139 программам дополнительного профессионального образования. В аспирантуре ведется обучение по 15 направлениям. МАИ готовит прежде всего кадры для научных, проектно-конструкторских и производственных организаций авиационной и ракетно-космической отраслей.