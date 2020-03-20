В весну с чистой совестью: что означает весеннее равноденствие и как его встречают в мире

В день весеннего равноденствия Солнце, двигаясь по эклиптике (траектории его видимого годичного движения по небесной сфере), перейдет из южного полушария небесной сферы в северное. В результате в Северном полушарии Земли наступит астрономическая весна. На всей планете, за исключением приполярных регионов, продолжительность светового дня и ночи будет практически одинаковой.

В прошлом году на широте Москвы астрономическая весна началась 21 марта в 00:58 по Москве. В 2020 году весеннее равноденствие произошло 20 марта в 06 часов 53 минуты по московскому времени.

12 часов солнца

Во время равноденствий Солнце в ходе своего ежегодного цикла пересекает небесный экватор — круг небесной сферы, плоскость которого совпадает с плоскостью земного экватора. Это событие происходит дважды в год: в марте и сентябре (четких дат нет, они могут сдвигаться на один-три дня). Точки пересечения небесного экватора с эклиптикой называются точками равноденствий. В точке весеннего равноденствия Солнце переходит из южного полушария небесной сферы в северное, в точке осеннего равноденствия — из северного в южное. В Северном полушарии мартовское равноденствие называют весенним, а сентябрьское — осенним (в южном — наоборот). В эти дни Солнце одинаково освещает оба полушария планеты, находясь примерно по 12 часов над и под горизонтом.

Точка весеннего равноденствия используется для определения астрономических координат звезд и других космических объектов в экваториальной системе координат, когда за точку отсчета берется небесный экватор. От точки весеннего равноденствия ведется отсчет прямых восхождений (угловое расстояние от нее до большого круга небесной сферы, проходящей через полюса мира и наблюдаемое светило) по небесному экватору, долгот по эклиптике. Понятие прямого восхождения было известно еще во II веке до н. э., когда древнегреческий астроном Гиппарх определял расположение звезд в экваториальных координатах, поэтому за 2 тыс. лет она сместилась на 20 градусов к западу из созвездия Овна в созвездие Рыб.

Равноденствия могут сопровождаться серьезными проблемами в работе спутников связи, двигающихся по геостационарной орбите. В период прохождения Солнца через экватор его излучение смешивается с радиосигналом с орбиты, что приводит к сильным помехам. В частности, в Индии в это время на несколько часов закрывают биржи, а в таких удаленных островах, как Святой Елены, или в малонаселенных регионах Аляски, которые имеют только спутниковую связь, перестает работать интернет.

Без долгов и обид

Связанная с Солнцем мифология на ранних этапах истории играла важную роль в истории человечества. У большинства народов с весеннего равноденствия в древности отсчитывали новый год, именно по нему корректировались юлианский и григорианский календари.