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Распространение коронавируса нового типа

ВОЗ сообщила о быстрых темпах распространения коронавируса в мире

Согласно статистике, за сутки число заразившихся увеличилось на 16556 и достигло 209839
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© EPA-EFE/SERGEY DOLZHENKO

ЖЕНЕВА, 20 марта. /ТАСС/. В общей сложности 209839 заразившихся коронавирусом и 8778 умерших было зарегистрировано в мире по состоянию на 19 марта. Сообщившая об этом в пятницу в своем ежедневном информационном бюллетене Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обратила внимание на быстрое распространение патогена по планете: всего за 12 дней число заболевших выросло на 100 тыс.

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Согласно приведенной статистике, за сутки число заразившихся увеличилось на 16556 человек и достигло 209839. Число случаев с летальным исходом выросло на 828, до 8778. Больше всего заболевших и умерших отмечено в Западно-Тихоокеанском регионе ВОЗ, к которому, в частности, отнесены Китай, Республика Корея и Япония, - соответственно 92333 и 3377 случаев. На втором месте находится Европейский регион ВОЗ, где по состоянию на 19 марта зафиксировано 87108 заболевших и 4084 случая с летальным исходом. За сутки в Европейском регионе число заболевших выросло на 10221, а умерших - на 591.

ВОЗ обращает внимание на быстрое распространение коронавируса в мире. "Потребовалось более трех месяцев, чтобы была пройдена отметка в 100 тыс. случаев, и только 12 дней для следующих 100 тыс.", - констатирует организация.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана ВОЗ пандемией.

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