Ярославские ученые разработали робототехнический комплекс для тушения лесных пожаров

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 марта. /ТАСС/. Научно-производственное предприятие "Тензосенсор" из Рыбинска Ярославской области разработало робототехнический комплекс для тушения лесных пожаров. Испытание техники в реальных условиях начнется летом 2020 года, сообщил ТАСС генеральный директор НПП "Тензосенсор" Владимир Никитин.

"Разработанный нами робототехнический комплекс состоит из девяти отдельных элементов - это роботы, машины управления, прицепы-ретрансляторы и дрон видеонаблюдения. Комплекс позволяет увеличить производительность труда пожарных в шесть раз. Ключевое преимущество - мультикомпонентность комплекса", - добавил Никитин.

По его словам, техника выполняет валку сухостойных деревьев, прокладывает минерализованную полосу, пожарный робот осуществляет тушение прорывов пламени через полосу. С помощью дрона ведется наблюдение за работой комплекса, выявляются факты прорыва пламени.

"Авиалесохрана совместно со специалистами ФБУ "ВНИИЛМ" при поддержке Рослесхоза и Минпромторга планируют в этом году начать производственные испытания робототехнического комплекса для тушения лесных пожаров", - добавил Никитин.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Авиалесоохраны, учреждение поддерживает внедрение инновационных технологий в борьбе с лесными пожарами.

"За счет дистанционности тушения значительно повысится безопасность труда лесных пожарных. Также, по предварительным расчетам, оснащение штатных лесопожарных формирований численностью 3 тыс. пожарных всего 10 комплексами способно поднять их потенциал и производительность на 19% и будет эквивалентно увеличению их численности на 570 человек", - сказали в пресс-службе.

Серийное производство

После прохождения испытаний разработчики будут решать вопрос о серийном производстве комплексов. Для этого необходимо построить завод. "Планируется привлечение крупнейших лесопромышленных компаний России с целью создания публичного акционерного общества по производству комплексов и скорейшего их внедрения. Завод по производству робототехнических комплексов планируется построить в Ярославской области", - сказал Никитин.

Авторы разработки рассчитывают, что потребителями продукции будут специализированные учреждения осуществляющие охрану и защиту лесов в России и странах зарубежья, также предприятия лесной, нефтяной, газовой промышленностей.