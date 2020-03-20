Кузнецова сообщила о готовности документов для возвращения 30 детей из зон боевых действий

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что на 30 детей готовы документы для возвращения их в Россию из зон боевых действий, однако ситуация с карантинными мероприятиями не дает пока это сделать. Об этом сообщается в пятницу на сайте детского омбудсмена по итогам заседания рабочей группы, на которой представители федеральных органов исполнительной власти обсудили вопросы вывоза несовершеннолетних из Сирии и Ирака в период профилактики коронавирусной инфекции.

"Уже сейчас мы готовы вывезти более 30 детей - все необходимые документы для этого подготовлены, но, к сожалению, ситуация с карантинными мероприятиями не дает нам этого сделать. Поэтому мы продолжаем свою работу, занимаемся оформлением документов для вывоза и других детей - сейчас работают российские генетики, продолжается анализ материалов ДНК, забранных специалистами у несовершеннолетних и их возможных родственников, завершаются заседания судов и прочие мероприятия", - приводятся в релизе слова Кузнецовой. Она также добавила, что как только будет снят карантин, то будет полная готовность вернуть в Россию еще большую группу детей.

Кроме того, участники совещания обсудили вопросы организации телемедицины. Кузнецова считает, что в Сирии есть российские дети, которым сегодня необходима медицинская помощь: "Сейчас мы прорабатываем вопрос, чтобы наши доктора могли оказывать дистанционное консультирование в вопросах оказания помощи детям с теми или иными заболеваниями, которые пока находятся на территории другого государства", - отмечается в материале.

В пресс-службе уполномоченного отметили, что всего в Россию уже возвращено 157 детей - 122 из Ирака и 35 из Сирии. В ходе последнего вылета в Сирию российским врачам удалось сделать заборы проб ДНК еще более чем у 70 детей-сирот, находящихся на территории лагерей беженцев, неподконтрольной официальным властям Дамаска.

Работа по возвращению на родину российских детей, оказавшихся в зоне вооруженного конфликта, активно ведется по поручению президента РФ Владимира Путина. В 2017 году при аппарате детского омбудсмена была образована межведомственная комиссия по вопросу оказания содействия возвращению детей, находившихся в зоне боевых действий. Совместно с МИД, МЧС, МВД, Минздравом и другими ведомствами был выработан необходимый алгоритм действий.