{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кузнецова сообщила о готовности документов для возвращения 30 детей из зон боевых действий

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка отметила, что ситуация с карантинными мероприятиями пока мешает им вернуться

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что на 30 детей готовы документы для возвращения их в Россию из зон боевых действий, однако ситуация с карантинными мероприятиями не дает пока это сделать. Об этом сообщается в пятницу на сайте детского омбудсмена по итогам заседания рабочей группы, на которой представители федеральных органов исполнительной власти обсудили вопросы вывоза несовершеннолетних из Сирии и Ирака в период профилактики коронавирусной инфекции.

"Уже сейчас мы готовы вывезти более 30 детей - все необходимые документы для этого подготовлены, но, к сожалению, ситуация с карантинными мероприятиями не дает нам этого сделать. Поэтому мы продолжаем свою работу, занимаемся оформлением документов для вывоза и других детей - сейчас работают российские генетики, продолжается анализ материалов ДНК, забранных специалистами у несовершеннолетних и их возможных родственников, завершаются заседания судов и прочие мероприятия", - приводятся в релизе слова Кузнецовой. Она также добавила, что как только будет снят карантин, то будет полная готовность вернуть в Россию еще большую группу детей.

Кроме того, участники совещания обсудили вопросы организации телемедицины. Кузнецова считает, что в Сирии есть российские дети, которым сегодня необходима медицинская помощь: "Сейчас мы прорабатываем вопрос, чтобы наши доктора могли оказывать дистанционное консультирование в вопросах оказания помощи детям с теми или иными заболеваниями, которые пока находятся на территории другого государства", - отмечается в материале.

В пресс-службе уполномоченного отметили, что всего в Россию уже возвращено 157 детей - 122 из Ирака и 35 из Сирии. В ходе последнего вылета в Сирию российским врачам удалось сделать заборы проб ДНК еще более чем у 70 детей-сирот, находящихся на территории лагерей беженцев, неподконтрольной официальным властям Дамаска.

Работа по возвращению на родину российских детей, оказавшихся в зоне вооруженного конфликта, активно ведется по поручению президента РФ Владимира Путина. В 2017 году при аппарате детского омбудсмена была образована межведомственная комиссия по вопросу оказания содействия возвращению детей, находившихся в зоне боевых действий. Совместно с МИД, МЧС, МВД, Минздравом и другими ведомствами был выработан необходимый алгоритм действий.

Теги
РоссияКузнецова, Анна Юрьевна
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Правительство Калининградской области переходит на удаленную работу
Время работы и оплата труда чиновников остаются неизменными в соответствии с Трудовым кодексом России
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС