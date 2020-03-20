CNN: сотрудник Госдепартамента в Вашингтоне в заразился коронавирусом

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Новый коронавирус обнаружен у одного из сотрудников центрального аппарата Госдепартамента США в Вашингтоне. Об этом сообщила в пятницу телекомпания CNN со ссылкой на внутреннее письмо, распространенное внешнеполитическим ведомством Соединенных Штатов.

"Сегодня стало известно о первом случае заражения коронавирусом одного из сотрудников главного офиса в Вашингтоне, округ Колумбия", - говорится в письме.

В документе, на который ссылается телекомпания, отмечается, что ранее коронавирус был обнаружен у "небольшого количества" сотрудников Госдепа за рубежом, однако в самих Соединенных Штатах случаев заболевания среди работающих в ведомстве пока не было. Часть здания, где работал заболевший, будет временно закрыта на дезинфекцию, а коллегам инфицированного, которые трудились поблизости от него, предписано "принять необходимые меры предосторожности".