В России выздоровели уже девять заразившихся коронавирусом

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Число выписанных из больниц пациентов, у которых ранее была выявлена новая коронавирусная инфекция, возросло в России до девяти. Об этом сообщается в пятницу на специальном сайте стопкоронавирус.рф, запущенном правительством для информирования о ситуации с коронавирусом в стране.

"Девять человек выздоровели", - говорится в сообщении.

В это число не входят еще три человека, которых доставили в Россию с борта круизного лайнера Diamond Princess, где произошла вспышка коронавируса. Они также выписались.

По последним данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 199 случаев заражения. У большинства пациентов заболевание протекает в легкой форме.