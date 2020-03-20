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Распространение коронавируса нового типа

В России выздоровели уже девять заразившихся коронавирусом

По последним данным оперативного штаба, в стране зарегистрировано 199 случаев заражения
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© Сергей Петров/ТАСС
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МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Число выписанных из больниц пациентов, у которых ранее была выявлена новая коронавирусная инфекция, возросло в России до девяти. Об этом сообщается в пятницу на специальном сайте стопкоронавирус.рф, запущенном правительством для информирования о ситуации с коронавирусом в стране.

"Девять человек выздоровели", - говорится в сообщении.

В это число не входят еще три человека, которых доставили в Россию с борта круизного лайнера Diamond Princess, где произошла вспышка коронавируса. Они также выписались.

По последним данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 199 случаев заражения. У большинства пациентов заболевание протекает в легкой форме.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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