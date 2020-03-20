{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

YouTube снизит качество изображения в роликах в ЕС из-за перегрузки сети

Это связано с переходом сотрудников на удаленную работу из-за карантина

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Американский видеохостинг YouTube снизит качество передачи изображения с HD до стандартного из-за перегрузки инфраструктуры связи и коммуникаций в ЕС вследствие удаленной работы при карантине, введенного в ряде европейских стран из-за распространения коронавируса. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters.

По его данным, соответствующее решение было принято после переговоров еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, в ведение которого входит также сфера цифровых услуг, с исполнительным директором YouTube Сьюзен Войжитски и Сундаром Пичаи, главой компании Alphabet, владеющей видеохостингом. Ранее портал Business Insider проинформировал, что сервис потокового видео Netflix также согласился снизить качество видео на 30 дней в Европе из-за карантина.

Как сообщила в среду британская газета Financial Times, телекоммуникационная инфраструктура в ЕС может оказаться перегружена из-за того, что пиковая нагрузка на сети смещается с привычных для провайдеров вечерних часов на период с полудня до девяти вечера. Издание отмечает, что значительную нагрузку создают развлекательные сервисы потокового видео, онлайн-игры и видеоконференции, к которым все чаще вынужден прибегать бизнес. В связи с карантином перенести премьеры новых фильмов в интернет из кинозалов намерены некоторые голливудские киностудии.

По данным компании Telecom Italia, после введения карантина итальянскими властями нагрузка на сети широкополосной и мобильной интернет-связи в стране на минувших выходных выросла на 75%. Значительный рост объемов голосового и интернет-трафика наблюдается и в других европейских странах.

Теги
Распространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Рисовые заводы Кубани перешли на круглосуточный режим работы
Руководство предприятий пошло на такой шаг с целью недопущения дефицита риса из-за повышенного спроса, который связан с коронавирусом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС