YouTube снизит качество изображения в роликах в ЕС из-за перегрузки сети

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Американский видеохостинг YouTube снизит качество передачи изображения с HD до стандартного из-за перегрузки инфраструктуры связи и коммуникаций в ЕС вследствие удаленной работы при карантине, введенного в ряде европейских стран из-за распространения коронавируса. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters.

По его данным, соответствующее решение было принято после переговоров еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, в ведение которого входит также сфера цифровых услуг, с исполнительным директором YouTube Сьюзен Войжитски и Сундаром Пичаи, главой компании Alphabet, владеющей видеохостингом. Ранее портал Business Insider проинформировал, что сервис потокового видео Netflix также согласился снизить качество видео на 30 дней в Европе из-за карантина.

Как сообщила в среду британская газета Financial Times, телекоммуникационная инфраструктура в ЕС может оказаться перегружена из-за того, что пиковая нагрузка на сети смещается с привычных для провайдеров вечерних часов на период с полудня до девяти вечера. Издание отмечает, что значительную нагрузку создают развлекательные сервисы потокового видео, онлайн-игры и видеоконференции, к которым все чаще вынужден прибегать бизнес. В связи с карантином перенести премьеры новых фильмов в интернет из кинозалов намерены некоторые голливудские киностудии.

По данным компании Telecom Italia, после введения карантина итальянскими властями нагрузка на сети широкополосной и мобильной интернет-связи в стране на минувших выходных выросла на 75%. Значительный рост объемов голосового и интернет-трафика наблюдается и в других европейских странах.