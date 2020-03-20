Десять амурских семей получили социальное жилье в здании бывшего детского дома

БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 марта. /ТАСС/. Власти Амурской области выдали ключи от десяти новых квартир в Константиновском районе для жителей региона, работающих по социальному найму, сообщила пресс-служба областного правительства.

"Возможность сдать в эксплуатацию десять благоустроенных квартир у сельсовета появилась благодаря реконструкции бывшего детского дома. Средства на строительные работы в рамках государственной программы "Устойчивое развитие сельских территорий" выделило Министерство сельского хозяйства Амурской области", - уточнили в пресс-службе.

Реконструкция здания обошлась в 19 млн рублей, на эти деньги сделали перепланировку, после которой появились однокомнатная, восемь двухкомнатных и одна трехкомнатная квартиры. Снаружи рабочие провели отделку дома и благоустроили территорию вокруг. Квартиры получат врач местного фельдшерско-акушерского пункта, учителя, а также специалисты дома культуры и свинокомплекса.

"Строительство социального жилья очень важно для региона. Такие дома помогают обеспечить села учителями и медиками, а также стимулировать развитие населенных пунктов. Кроме этого, жилье по соцнайму - это хорошая возможность предоставить квартиры тем амурчанам, которые не могут его приобрести самостоятельно", - цитирует пресс-служба губернатора Амурской области Василия Орлова.