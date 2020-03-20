Минздрав Ставрополья находится на частичном карантине после госпитализации врача

СТАВРОПОЛЬ, 20 марта. /ТАСС/. Некоторые сотрудники Министерства здравоохранения Ставропольского края направлены на карантин после госпитализации медика с подозрением на коронавирус. Об этом сообщила в пятницу журналистам заместитель министра Ольга Дроздецкая.

"Пациентка принимала участие в мероприятии, проводимом министерством здравоохранения края. Работа министерства идет частично на карантине, не все лица были контактными. У нас есть возможность не прекращать работу, в том числе и дистанционно, функционировать в штатном режиме", - сказала Дроздецкая.

Госпитализированная некоторое время назад вернулась из Мадрида, признаков заболевания у нее не было. После появления симптомов медик обратилась к врачам, была доставлена в реанимацию.

"Лично осматривал пациентку, состояние пациентки не хуже, говорить о том, что началось выздоровление, просто рано по срокам заболевания. Состояние пациентки на утро - заметно улучшение", - сообщил журналистам заместитель главного врача краевой клинической больницы, анестезиолог-реаниматолог Василий Фишер.

По данным медиков, по состоянию на утро кислородная поддержка пациентке не требуется. Определен круг лиц, с которыми могла контактировать женщина, предварительно, в списке находятся около 100 человек. Все они переведены в режим самоизоляции, за их состоянием наблюдают медики.

В четверг глава региона Владимир Владимиров сообщил о выявленном случае подозрения на коронавирус на Ставрополье. Пробы пациентки направлены для подтверждения в научный центр "Вектор" в Новосибирск. В Минздраве края сообщили, что пациентка является врачом.