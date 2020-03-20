В МВД опровергли информацию об отмене приема граждан в подразделениях из-за коронавируса

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. МВД РФ не подтверждает информацию, которая была размещена в ряде социальных сетей, о том, что ведомство приостанавливает личный прием граждан в своих подразделениях из-за коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре министерства.

"В социальных сетях и популярных мессенджерах был распространен скан приказа МВД России о приостановлении личного приема граждан в подразделениях ведомства. МВД России сообщает, что опубликованный документ носит фейковый характер, а его содержание не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что достоверная информация о мерах, принимаемых ведомством в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, размещается только на официальных ресурсах МВД.

Ранее в МВД призвали россиян не реагировать на фейковые новости, касающиеся работы сотрудников полиции в условиях борьбы распространением коронавируса в России.