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Распространение коронавируса нового типа

В МВД опровергли информацию об отмене приема граждан в подразделениях из-за коронавируса

В министерстве отметили, что достоверная информация о мерах, принимаемых ведомством в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, размещается только на официальных ресурсах МВД

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. МВД РФ не подтверждает информацию, которая была размещена в ряде социальных сетей, о том, что ведомство приостанавливает личный прием граждан в своих подразделениях из-за коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре министерства.

"В социальных сетях и популярных мессенджерах был распространен скан приказа МВД России о приостановлении личного приема граждан в подразделениях ведомства. МВД России сообщает, что опубликованный документ носит фейковый характер, а его содержание не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что достоверная информация о мерах, принимаемых ведомством в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, размещается только на официальных ресурсах МВД.

Ранее в МВД призвали россиян не реагировать на фейковые новости, касающиеся работы сотрудников полиции в условиях борьбы распространением коронавируса в России.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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