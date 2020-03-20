МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. "Яндекс" открыл виртуальную галерею нейросетевого искусства, где можно увидеть 4 тыс. картин, созданных искусственным интеллектом. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе компании.

"Яндекс" открыл виртуальную галерею нейросетевого искусства. В ней представлено четыре тысячи уникальных картин, созданных искусственным интеллектом. Одну картину можно бесплатно забрать себе, в полном размере она будет только у владельца", - сообщили в пресс-службе.

Галерея состоит из четырех "залов", разделенных по темам: "Люди", "Природа", "Город" и "Настроение". "Одну работу можно скачать в полном размере - например, чтобы перенести на холст или напечатать на футболке. Чтобы забрать картину, нужно авторизоваться на любом сервисе "Яндекса". Картина, которая найдет своего владельца, по-прежнему будет доступна в галерее, но в уменьшенном размере", - добавили в пресс-службе.

Все картины созданы с помощью нейросети, которая повторяет архитектуру сети StyleGAN2. "Яндекс" обучил свою нейросеть на произведениях, принадлежащих к разным направлениям живописи: от фовизма и кубизма до минимализма и стрит-арта. "Для этого нейросети показали 40 тысяч картин. Она проанализировала эти примеры и создала новые изображения", - уточнили в компании.

В отборе картин задействовали нейросеть, которая используется "Яндекс.Картинках" для поиска изображений по запросам. Как говорят в пресс-службе, эта нейросеть обучается на огромном количестве примеров - она изучила созданные изображения и нашла среди них те, на которых можно увидеть людей, природу, город... Эти нейросетевые картины и можно посмотреть в галерее.